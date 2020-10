Ministro Ward le escribió a Leonardo DiCaprio por nacimiento de crías de ranas del Loa

El minstro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, le escribió en redes sociales al actor y activista Leonardo DiCaprio para informarle sobre el avance del trabajo en protección de especies amenazadas, especialmente la rana del río Loa.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro indicó que "desde Chile tenemos buenas noticias para el ecosistema y la protección de especies amenazadas. Esta semana nacieron 200 crías de ranas del Loa en el Zoológico Nacional. Un paso importante en nuestro compromiso de proteger la fauna nativa".

En agosto del año pasado, el ganador del Oscar había elogiado el trabajo del Gobierno para salvar a estas especies, compartiendo diversas campañas a través de sus redes sociales.

Hi @LeoDiCaprio! We have great news for the world environment and for the preservation of endangered species.This week 200 Loa Water Frogs were born in the National Zoo of #Chile. An important step that reinforces our commitment with the protection of native fauna #SaveTheLoaFrog pic.twitter.com/1Vw9smlj9h