Por el permiso de desplazamiento: Denuncian detención de rescatista tras ir a dejar un ave a zoológico

La ONG Aves Rapaces de Chile acusó que uno de sus miembros fue detenido en la tarde de este domingo mientras rescataba un animal en la comuna de La Reina.

Según la organización, el Servicio Agrícola y Ganadero ingresó una denuncia por la presencia de un chuncho en esa comuna, y como no contaba el SAG con personal durante el fin de semana, dervió la situación a la ONG.

En ese marco fue que el encargado de realizar la captura, cuando iba de regreso tras haber dejado el animal rescatado en el Zoológico Metropolitano, fue detenido por Carabineros debido a que no tenía el permiso de desplazamiento de la Comisaría Virtual.

"Salí al rescate de un chuncho en La Reina, y me dirigí, lo recibí y lo tomé, lo transporté en una caja como se hace y lo llevé hasta el Zoológico Metropolitano", por lo cual, cuando ya iba de vuelta de esa diligencia, "ya no tenía ni la caja ni el ave porque la entregué, entonces estaba con la ficha y la foto", relató a Cooperativa Esteban Burgos.

Posteriormente, "cuando Carabineros me fiscalizó me pidió la cédula, se lo pasé y le dije que no tenía un permiso de la comisaría, sino que andaba en una emergencia de un rescate de un ave", detalló.

Sin embargo, "me dijo que no servía, que tenía que fijarme en lo que salía en la página de Carabineros, que no es lo que decía el SAG, y ni siquiera quiso leerla y me llevó detenido", acusó.

Según la ONG, cuando se trata de rescates veterinarios los profesionales no necesitan permiso de despazamiento; no obstante, en el momento de la fiscalización, el afectado no mantenía algún documento físico que acreditara la diligencia.

Fue llevado por Carabineros a la 19ª Comisaría de Providencia, donde se constató que Burgos no registraba incidentes anteriores por el artículo 318 del Código Penal, y quedó en libertad, pero citado a un Juzgado de Policía Local.