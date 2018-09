Manifestantes se tomaron la Municipalidad de Quintero

Un grupo de manifestantes se tomó durante la noche de este domingo las dependencias de la Municipalidad de Quintero, en la Región de Valparaíso, en protesta contra la crisis de contaminación y por el manejo del Gobierno.

La toma, que fue depuesta minutos más tarde, se dio al final de una semana marcada por por el levantamiento de la alerta amarilla, pese a las peticiones de que se declare zona de catástrofe, y la confirmación de nuevos intoxicados.

La manifestación "ya ha sido depuesta, los manifestantes, alrededor de 20 personas se fueron, han dejado varios daños, rayados en la Municipalidad, rotura de vidrios. Estamos haciendo la denuncia con Carabineros", confirmó la gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz.

Secundarios se toman municipalidad quintero. Gracias apoderado de ellos deponen toma dejando graves daños al interior. #noalaviolencia pic.twitter.com/R3DG3oRHvC — María de la Paz Riveros (@MariaDelaPaz_R) 24 de septiembre de 2018

El concejal Luis Gatica dijo a Cooperativa que la toma hecha por "una cantidad de jóvenes" es "una pésima señal para el movimiento que está luchando por reivindicar una ciudad sin contaminación, y para que las empresa sean responsables".

"Me parece que es un error, y le pido a los jóvenes que recapaciten, porque la Municipalidad es la instancia que es la esencia misma de la democracia, entonces, en vez de atacar a los que corresponden, están atacando un punto que no tiene como defenderse (...). No hay que confundirse", declaró.

Asimismo, el integrante del Concejo Municipal pidió a las autoridades que estén a la altura y dialoguen con los jóvenes.