Ratifican millonaria multa contra el relleno sanitario Santa Marta

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de Consorcio Santa Marta y confirmó la multa de más de 2.000 millones de pesos cursada por 11 infracciones ambientales cometidas por el relleno sanitario del mismo nombre, ubicado en Talagante.

El tribunal detalló que se desestimaron "cada una de las alegaciones presentadas por la empresa, relativas a la duración del procedimiento sancionatorio, la configuración y clasificación de las infracciones, la proporcionalidad de la sanción y la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente".

La SMA, se agregó, "no incurrió en ilegalidades en la resolución sancionatoria" y la "resolución sancionatoria tiene un estándar de debida motivación pues logra una articulación jurídico-técnica consistente entre la ingeniería geotécnica forense de rellenos sanitarios y la metodología de estimación de sanciones de las Bases Metodológicas 2017".

El pronunciamiento de los jueces Marcela Godoy, Cristián López y Cristián Delpiano se refiere a diversas fiscalizaciones al relleno sanitario, "que datan del año 2013, y al episodio de deslizamiento de masa de residuos y posterior incendio que el recinto sufrió en enero de 2016".

El fallo apunta a que la superintendencia no sancionó el deslizamiento como un hecho aislado, "sino como la consecuencia acumulativa de desviaciones en los tres pilares del diseño de un sitio de disposición final de residuos, a saber: i) geotécnico y estructural (presión de poros y taludes), ii) hidrológico (gestión de lixiviados) y iii) el control químico-atmosférico (biogás e incendio)".