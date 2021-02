Greenpeace: Campaña por un "Chile Sin Plásticos" llama a eliminar su uso

Greenpeace lanzó la campaña por un "Chile Sin Plásticos" para alertar sobre el consumo de este material de un solo uso, ante lo cual contó con el apoyo de más de 33 figuras públicas.

La iniciativa busca eliminar los plásticos de un solo uso en Chile y dejar atrás el récord nacional que posiciona a nuestro país como uno de los países que más basura plástica genera en Latinoamérica.

"LLevamos mucho tiempo 'obligados' por la oferta de comercios y supermercados a consumir plásticos innecesarios , aquellos de un solo uso que utilizamos dos minutos y luego se tiran a la basura. Bolsas de verduras, envases de productos, embalajes, botellas, vasos, cubiertos, platos, entre muchos otros", señalaron desde la organización.

Adviertieron que "nos convencen que debemos ir reciclando para poder solucionar este problema, pero la verdad es que en Chile más del 90 por ciento del plástico no se recicla por que no hay capacidad instalada para ello. El reciclaje de plástico no es una varita mágica que hace desaparecer los desechos que generamos, en algún momento terminarán convirtiéndose en basura.

Ante esto, afirmaron que "la única solución probada es eliminar al máximo los plásticos de un solo uso".

EL VIDEO DE LA CAMPAÑA

"Todas estas figuras públicas se unieron cuando les explicamos y entendieron la trampa del plástico. Todo viene envuelto en plástico. Los supermercados son un museo lleno de plástico, y de las 990.000 toneladas al año de consumo de plástico en todo Chile, sólo el 8 por ciento se recicla. De ese 8 por ciento sólo el 1,5 por ciento proviene de hogares chilenos y el 6,5 por ciento de las industrias. El 92 por ciento del plástico restante va a la basura", señaló la vocera del movimiento "Chile sin Plásticos", Soledad Acuña.

Uno de los participantes, el actor nacional Nicolás Oyarzún, manifestó que "participar de esta campaña de Greenpeace lo siento como una responsabilidad. Es necesario ya sacar de circulación los plásticos de un solo uso. Sé que parece tarea de nosotros como consumidores exigir, sí, pero son las empresas las que deben ofrecer alternativas a un precio razonable. Cuidar el medio ambiente no puede ser un lujo y a gran parte de los chilenos el dinero no les sobra.Esto no puede ser en plazos largos, esto era para ayer".

La invitación a esta campaña, que ya cuenta con 56.000 adherentes, es a ingresar a www.chilesinplasticos.cl y sumarse a un movimiento que busca una alternativa libre de plástico para los consumidores.