El ministro (s) del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, participó en la instalación del primer "Sello Chile Rueda Circular" en un taller automotriz de Santiago, que certifica que dicha empresa cumple con la normativa sobre la disposición de neumáticos fuera de uso.

Según la iniciativa Valora+, que agrupa a más de 80 empresas importadoras y marcas de neumáticos, uno de cada tres neumáticos vendidos en Chile "elude el sistema de reciclaje y termina en vertederos ilegales, ríos o siendo focos de incendio".

"Para que la ley REP sea exitosa necesitamos el compromiso de todos: productores que cumplan sus obligaciones, sistemas de gestión que fortalezcan la recolección, gestores con capacidad de valorización, municipios que apoyen estos objetivos, y una ciudadanía informada", comentó Vial.