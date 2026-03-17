Gobierno de Kast retiró proyecto de negociación ramal del Congreso

En una de sus primeras acciones legislativas, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró formalmente la tramitación del proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel.

El proyecto buscaba transformar el sistema de negociaciones laborales en Chile, permitiendo que sindicatos y gremios de un mismo sector o subsector económico acordaran estándares mínimos en materias críticas como salarios, salud, seguridad laboral y productividad.

A pesar de la molestia por el retiro, en sectores de la izquierda reconocen problemas en la estrategia del proyecto. La diputada Lorena Pizarro (PC) calificó como un desacierto de parte de la administración de Gabriel Boric presentar el proyecto en la etapa final de su Gobierno.

Esta decisión se sustenta en la facultad que permite al Gobierno retirar iniciativas ingresadas por el Ejecutivo, sin importar qué administración las formulara, siempre y cuando no fuera votado en general en la primera cámara. Al no haber alcanzado dicha instancia de votación, el texto quedó fuera de la tabla legislativa por decisión de la administración Kast