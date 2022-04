Con motivo del Día Internacional de la Tierra, la célebre periodista de la cadena estadounidense CNN Christiane Amanpour entrevistó este viernes a Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Gabriel Boric, que aspira a convertirse en la primera administración ecológica de la historia de Chile.

Una de las científicas más respetadas del país, licenciada en Física por la Universidad de Chile y doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Oxford, la secretaria de Estado advirtió que "un planeta con este nivel de degradación no asegurará un futuro habitable".

"El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. El cambio climático es una crisis para el planeta, que sabemos que también está atravesando una crisis de biodiversidad. Ambos van juntos y ese es el desafío que tenemos que observar", planteó Rojas.

La titular consideró además que la guerra en Ucrania y la crisis energética en Europa ha conllevado evidencia de que hay que acelerar el cambio a un sistema de energías renovables.

"La conclusión de esta situación debería ser que necesitamos acelerar nuestra independencia de los combustibles fósiles. Necesitamos invertir realmente en otras formas de energía, y recordemos que, en general, cada país cuenta con su propia energía renovable. Esa independencia nos dará más resiliencia para enfrentar este tipo de conflictos y perturbaciones en nuestra vida diaria", aseguró.

