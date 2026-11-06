Startup sustituye cemento utilizando algas marinas y microbios atacameños

Karina Gómez, cofundadora de NIDO Contech, detalló en Cooperativa de qué manera esa startup sustituye el cemento utilizando algas y bacterias, con el objetivo de "descarbonizar a un bajo costo" la industria de la construcción.

En conversación con Esa es la Idea, la bioquímica explicó que la elaboración del material combina alginato marino con microorganismos extremos provenientes del Desierto de Atacama, y de ese modo, crear "el primer sistema de climatización natural del mundo".

Tras procesar tales elementos, "este metamaterial reemplaza el cemento", entregando inercia térmica, resistencia al fuego y aislación acústica, detalló la científica, que está nominada en Women in Tech Europa 2026 por esta innovación sustentable.

A la vez, Gómez enfatizó que NIDO no extrae recursos de forma destructiva: "Lo que estamos buscando es una relación simbiótica con la naturaleza" mediante cultivos regenerativos, que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y cuidan el ecosistema.

Respecto al alcance global, la investigadora destacó el potencial del norte de nuestro país: "Chile tiene un capital intelectual increíble y una naturaleza salvaje que tomamos como ventaja competitiva".

En ese sentido, la bioquímica llamó a forjar alianzas entre ciencia e industria para transformar ideas ambiciosas en realidades sostenibles que generen un impacto positivo.