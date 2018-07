Natalia Compagnon: No estuvo en mí engañar al Fisco

La nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, compareció este lunes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua en el marco del caso Caval.

En su declaración en el juzgado de la Región de O'Higgins, la esposa de Sebastián Dávalos aseguró respecto a los delitos tributarios que se le imputan en la arista madre del caso Caval, que nunca emitió ni cometió alguna mala práctica a nivel tributario, pero que quizá erró en haber sido negligente en cuanto a la emisión de facturas y boletas.

"Puede que ustedes me digan que fue negligencia, completamente, pero no hubo dolo. Nunca estuvo en mí tratar de defraudar al Fisco y la vez que producto de esta investigación se me señaló que aparentemente hay un perjuicio fiscal lo primero que hice fue hablar con mi abogado para decirle: 'Antonio (Garafulic), acá están los vale vista, los voy a endosar a nombre de la Tesorería General de la República, que es el ente recaudador', y se vinieron a entregar a tribunales", añadió.

Asimismo, apuntó a los innumerables malos momentos vividos durante los tres años y medio que ha durado la investigación del caso, acusando abuso de sus relaciones familiares.

"Han abusado de mis relaciones familiares"

Además, ante la afirmación de si ella sabía todo o tenía conocimiento de las boletas o facturas emitidas por la empresa Caval, aseguró que la acusación es totalmente falsa y que solamente manejaba la parte comercial de la compañía.

"Nunca, siempre ha sido una negativa, siempre ha sido 'la señora Compagnon es un peligro para la sociedad, la señora Compagnon hizo todo esto' y han abusado de mis relaciones familiares para alargar todo este proceso que estoy segura que se habría acabado en un año en vez de estar aquí durante tres años y medio", aseveró.

Otro de los temas a los que se refirió Compagnon en su declaración fue un supuesto ofrecimiento del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, con respecto a la declaración que emitió Mauricio Valero el pasado viernes ante el Tribunal donde Compagnon aludió que su ex socio emitió una declaración conveniente para negociar en otras aristas.

"El comportamiento fue muy distinto a lo que sucedió el jueves pasado, que fue cuando supe que él estaba en conversaciones con el Ministerio Público para generar un tipo de declaración conveniente, que se la ofreció al fiscal Arias, donde él le dijo: 'dime lo que declaro y yo te lo firmo'", añadió la nuera de la ex presidenta Bachelet.

Sobre este tema también señaló que el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya no se prestó para ese tipo de situaciones y negó haber tenido algún tipo de injerencia más allá de lo comercial en el tema de la empresa Caval.

Durante esta jornada, en la recta final del juicio oral, también se realizarán los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público, además de los querellantes como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos.