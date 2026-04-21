Kast ante presentación de Bachelet: la ONU necesita "una manera distinta de abordar los problemas"

El Presidente José Antonio Kast reafirmó esta jornada su posición de no apoyar como Estado de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a liderar la ONU, ya que, a su juicio, el organismo requiere "una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países".

El Mandatario fue consultado por la prensa sobre el tema mientras se dirigía a la sede del MOP, debido a que hoy la expresidenta expuso durante tres horas sus propuestas ante los 193 representantes de los países que conforman el pleno de la Asamblea General de la ONU.

En ese contexto, Kast señaló que "ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas y nosotros, lo que señalamos -y lo que señalé yo- es que no iba a contar con el patrocinio ni el apoyo de Chile para esa candidatura".

"Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones (Brasil y México) y, la mirada que, al menos, le planteé de parte de nuestro Gobierno, es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países e hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, y es algo que bastantes naciones han planteado", sostuvo.

"Reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas y solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo", cerró.

El Presidente agregó que no vio la presentación de Bachelet, pero afirmó que "le parece bien" que siga desplegada en su campaña a la Secretaría General de la ONU; cargo que también disputan la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

Más temprano, el canciller Francisco Pérez Mackenna también se refirió a la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Bachelet, e indicó que "la probabilidad de éxito era muy baja", ya que, según dijo, "teníamos información de que importantes actores no estaban apoyándola".