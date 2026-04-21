Bachelet en la ONU: Al hablar del genocidio, el silencio no es una opción

La expresidenta Michelle Bachelet vive una jornada clave en Nueva York (EE.UU.), puesto que este martes se da inicio oficial a las exposiciones sobre lineamientos y defensa de los candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas.

La dos veces mandataria, que llega con el respaldo diplomático de Brasil y México, expone frente a los 193 representantes de los países que conforman el pleno de la Asamblea General de la ONU.

Según expuso en su sitio web, su propuesta se centra en una "reforma continua que fortalezca la coherencia" del organismo, enfocada en la "diplomacia preventiva, mediación y una Secretaría profesional".

La otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU se enfrenta a las candidaturas de Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Macky Sall (Senegal).

"Necesitamos unas Naciones Unidas modernas"

Durante su presentación, Michelle Bachelet apuntó a la necesidad de "unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables, como eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza".

"El sistema de Naciones Unidas está tejido en la misma trama de nuestra vida cotidiana: es aquí donde reside la inspiración y la razón de nuestra esperanza urgente, que nos permitirá desbloquear el pleno potencial de la cooperación multilateral y unir a los pueblos del mundo en torno a soluciones comunes", enfatizó

"Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multinacional ha sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización", dijo Bachelet. (FOTO: ATON).

Al ser consultada por la manera en que llevará a cabo su proyecto en caso de liderar la ONU, Bachelet enfatizó que "toda reforma debe mantener el equilibrio entre los tres pilares (paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos)".

"No puede haber paz sin desarrollo ni derechos humanos. Si se me elige como secretaria general lucharé y haré todo lo posible porque los tres pilares reciban apoyo en cuanto a fondos y apoyo político", puntualizó.

En ese sentido, aunque sin dar ejemplos que tienen lugar en el mundo en este momento, planteó que en el caso de ocupar el cargo, "al hablar del genocidio o crímenes de lesa humanidad, el silencio no es una opción".

La otrora mandataria también fue requerida por su trayectoria en la ONU: "Lo que necesita el mundo es alguien que luche por los principios y valores, eso es lo que siempre he hecho. Si soy elegida secretaria general mi conducta va a ser la misma, porque el único motivo de ser candidata es porque pienso que tengo que valer la pena para los pueblos del mundo".

Sobre materia climática, la expresidenta pidió "rechazar la injusticia de exigir a naciones endeudadas un cambio climático que ellas no causaron. El cambio climático es un tema de supervivencia y así debe tratarse".

Un interviniente de la sociedad civil preguntó acerca de eventuales propuestas para evitar el monopolio en la organización: "La medida principal que se pueda tomar es que haya una convicción en el sentido de que los cargos de alto mando, enviados especiales, vicesecretaría general, deben ser personas que representen al mundo. Cabe mencionar que a veces no es fácil, pero si uno tiene la convicción de ver a la ONU como representante de la diversidad de países", apuntó.

Gobierno defiende decisión de no respaldar a Bachelet

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la presentación de Bachelet y se refirió a la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a su candidatura: "Hemos manifestado varias veces nuestra posición", sostuvo.

"Cuando decidimos lo que comunicamos, fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja, porque teníamos información de que importantes actores respecto de estas decisiones no estaban apoyando la candidatura", explicó.

Al ser consultado respecto a si la exposición de hoy de la exmandataria cambiará la postura del Ejecutivo, el canciller respondió: "No lo sé, creo que la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión sigue vigente".