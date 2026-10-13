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Tópicos: País | Michelle Bachelet

Luis Pardo negó que la derecha esté "con colitis" por Bachelet

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El diputado RN contestó en El Primer Café a la "ingeniosa cuña" de Francisco Vidal.

"No creo que (la expresidenta) sea una candidata electoralmente competitiva", afirmó.

Luis Pardo negó que la derecha esté
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Pardo indicó que, al privilegiar al Partido Comunista y al Frente Amplio, la líder PS "mató a la Concertación".

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El diputado RN Luis Pardo negó en El Primer Café que la derecha esté "con colitis" debido al regreso de Michelle Bachelet a la política contingente, y a la eventualidad de que asuma una tercera candidatura presidencial.

Dicha expresión burlesca fue planteada por Francisco Vidal (PPD) en una entrevista con El Mostrador, y contestada hoy con ironía por Pardo en Cooperativa.

"Francisco Vidal tiene algunas cuñas muy ingeniosas (...) y es muy bueno para el patache; entonces, a lo mejor estaba él con colitis cuando hizo la cuña", señaló Pardo entre risas.

En cuanto al tema de fondo, apuntó que -especialmente debido al "juicio negativo sobre su segundo Gobierno"- Bachelet no es hoy "una candidata electoralmente competitiva como para que a alguien le dé colitis".

Políticamente, no obstante, su irrupción "consolida el tipo de izquierda que se ha venido configurando en los últimos años, donde la hegemonía del Frente Amplio y del Partido Comunista marca la pauta". 

"Ella (Bachelet) fue la que mató a la Concertación: incorporó al Partido Comunista dentro de la coalición de Gobierno, le dio espacio al Frente Amplio desde un principio, incluso cuando eran opositores: tanto con la legión de asesores que tuvieron en el Ministerio de Educación, como con el blindaje que le regalaron a Giorgio Jackson para que pudiera ser diputado", rememoró.

"Hay toda una historia de Michelle Bachelet con el Frente Amplio y con esta nueva izquierda, en que la socialdemocracia -que era, de alguna manera, el sello de la Concertación- se va terminando de diluir", sentenció Pardo.

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