Luis Pardo negó que la derecha esté "con colitis" por Bachelet

El diputado RN Luis Pardo negó en El Primer Café que la derecha esté "con colitis" debido al regreso de Michelle Bachelet a la política contingente, y a la eventualidad de que asuma una tercera candidatura presidencial.

Dicha expresión burlesca fue planteada por Francisco Vidal (PPD) en una entrevista con El Mostrador, y contestada hoy con ironía por Pardo en Cooperativa.

"Francisco Vidal tiene algunas cuñas muy ingeniosas (...) y es muy bueno para el patache; entonces, a lo mejor estaba él con colitis cuando hizo la cuña", señaló Pardo entre risas.

En cuanto al tema de fondo, apuntó que -especialmente debido al "juicio negativo sobre su segundo Gobierno"- Bachelet no es hoy "una candidata electoralmente competitiva como para que a alguien le dé colitis".

Políticamente, no obstante, su irrupción "consolida el tipo de izquierda que se ha venido configurando en los últimos años, donde la hegemonía del Frente Amplio y del Partido Comunista marca la pauta".

"Ella (Bachelet) fue la que mató a la Concertación: incorporó al Partido Comunista dentro de la coalición de Gobierno, le dio espacio al Frente Amplio desde un principio, incluso cuando eran opositores: tanto con la legión de asesores que tuvieron en el Ministerio de Educación, como con el blindaje que le regalaron a Giorgio Jackson para que pudiera ser diputado", rememoró.

"Hay toda una historia de Michelle Bachelet con el Frente Amplio y con esta nueva izquierda, en que la socialdemocracia -que era, de alguna manera, el sello de la Concertación- se va terminando de diluir", sentenció Pardo.