Parisi ve "cero impacto real" en candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) considera que la expresidenta Michelle Bachelet tiene pocas chances para dirigir la ONU luego de que ayer el Gobierno, junto a Brasil y México, anunciaran su candidatura.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Parisi sostuvo que, si bien Bachelet es una figura política de trayectoria internacional y merece respeto por haber ejercido dos veces la Presidencia de la República, ve "muy difícil" que su candidatura prospere en el actual escenario geopolítico.

"Ella tiene el apoyo de México y Brasil, pero en estas grandes lides, Estados Unidos es el que manda, porque es el que paga la cuenta de la ONU, principalmente, más que China", señaló el líder del Partido de la Gente.

Críticas al rol actual de la ONU

Más allá de las posibilidades electorales, Parisi minimizó la importancia política del organismo en el actual escenario mundial, afirmando que "lamentablemente la ONU ha demostrado que no tiene ni dientes, ni garras, ni apoyo económico".

Parisi enfatizó que el organismo no ha sido clave en conflictos recientes como Venezuela, Gaza o las tensiones entre India y Pakistán.

"No veo el aporte significativo. Creo que tiene más imagen que realidad de impacto", sostuvo, remarcando que su evaluación es "pragmática" y basada en los resultados concretos de la organización en el corto y mediano plazo.

Un organismo desplazado en el nuevo orden mundial

El economista también apuntó a un cambio estructural en la gobernanza global, afirmando que la ONU ha ido perdiendo protagonismo frente a los grandes bloques de poder.

"Hoy el eje está en Estados Unidos, China y Rusia. Veo a la ONU cada vez más desplazada, como otros organismos internacionales", afirmó.

Con todo, Parisi destacó que, más allá de sus críticas, la eventual candidatura de Bachelet es un gesto valorable a nivel personal. "Una figura como ella, con la edad -sin faltar el respeto- y que quiera postular a un cargo tan importante, hay que aplaudirlo", concluyó.