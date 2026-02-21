Síguenos:
Tópicos: País | Michelle Bachelet

Senadores llamaron a definir una "postura de Estado" ante la carrera de Bachelet en la ONU

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Oficialismo y oposición coincidieron en respaldar la trayectoria internacional de Michelle Bachelet y su opción para encabezar Naciones Unidas.

Las diferencias surgieron respecto al debate que busca instalar el presidente electo José Antonio Kast y sus efectos en la señal que Chile proyecta al exterior.

Senadores llamaron a definir una
 ATON (referencial)

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores advirtieron que la definición de Chile debe considerar apoyos regionales clave.

A poco más de dos semanas del cambio de mando, el inicio del nuevo periodo político ha instalado un foco de debate en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y el respaldo que Chile definirá en la materia.

La invitación del presidente electo, José Antonio Kast, a mandatarios de la región para la ceremonia abrió una serie de reacciones en el mundo político, particularmente desde el Congreso y el ámbito diplomático, respecto de la pertinencia de dialogar sobre la postulación y su proyección internacional.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, su presidente Iván Moreira estimó "adecuado" que, con ocasión del cambio de mando, se puedan conocer "los distintos puntos de vista" sobre la candidatura y así definir la posición de Chile.

En contraste, el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre sostuvo que sería "de muy mal gusto" invitar a líderes extranjeros y, paralelamente, discutir una eventual bajada de la exmandataria, subrayando que su nombre "enorgullece a Chile y prestigia la política internacional".

A estas voces se sumó el analista internacional Alberto Rojas, quien advirtió que la decisión final "estará cruzada por equilibrios geopolíticos y apoyos externos".

Mientras que el excanciller Mariano Fernández afirmó en Cooperativa que Bachelet "está de lejos a la vanguardia de los candidatos" e instó al futuro jefe de Estado a "sostener una conversación directa con ella para definir con toda la información la postura del país de cara a la elección" que se realizará este año para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres.

