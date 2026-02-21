Senadores llamaron a definir una "postura de Estado" ante la carrera de Bachelet en la ONU

A poco más de dos semanas del cambio de mando, el inicio del nuevo periodo político ha instalado un foco de debate en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y el respaldo que Chile definirá en la materia.

La invitación del presidente electo, José Antonio Kast, a mandatarios de la región para la ceremonia abrió una serie de reacciones en el mundo político, particularmente desde el Congreso y el ámbito diplomático, respecto de la pertinencia de dialogar sobre la postulación y su proyección internacional.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, su presidente Iván Moreira estimó "adecuado" que, con ocasión del cambio de mando, se puedan conocer "los distintos puntos de vista" sobre la candidatura y así definir la posición de Chile.

En contraste, el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre sostuvo que sería "de muy mal gusto" invitar a líderes extranjeros y, paralelamente, discutir una eventual bajada de la exmandataria, subrayando que su nombre "enorgullece a Chile y prestigia la política internacional".

A estas voces se sumó el analista internacional Alberto Rojas, quien advirtió que la decisión final "estará cruzada por equilibrios geopolíticos y apoyos externos".

Mientras que el excanciller Mariano Fernández afirmó en Cooperativa que Bachelet "está de lejos a la vanguardia de los candidatos" e instó al futuro jefe de Estado a "sostener una conversación directa con ella para definir con toda la información la postura del país de cara a la elección" que se realizará este año para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres.