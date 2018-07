UDI pidió a Bachelet no participar de actos políticos en viaje a Brasil

La ex Presidenta Michelle Bachelet pidió permiso a la Cámara de Diputados para viajar a Brasil entre el 24 y 27 de este mes para dar una conferencia en un congreso brasileño de salud colectiva y, además, para ir a Estados Unidos del 14 al 18 de este mes a participar de un foro de Naciones Unidas.

Si bien la corporación le dio el visto bueno al viaje, el diputado de la UDI Patricio Melero pidió públicamente en la Sala que Michelle Bachelet se abstenga de participar en otras actividades distintas a las autorizadas por la Cámara, a propósito de la carta en apoyo a Lula da Silva, condenado por corrupción, y también le reprochó a la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), por haber firmado esa misiva de apoyo.

"Quisiera que se le solicitara a la señora Presidenta que se abstenga de ir a visitar o tener relaciones más allá de lo que la autorización de este viaje da, que es para ir a un seminario (a Brasil). Me parece de una imprudencia máxima que la Presidenta de la República, y usted, señora presidenta (Fernández), también, en su calidad de presidenta de la corporación, hayan firmado una carta de apoyo al señor Lula", criticó el parlamentario gremialista.

El diputado acusó que "es una ingerencia indebida sobre otro poder del Estado en otro país, que ha tomado una decisión a través de los tribunales de Justicia. Están avalando, además, hechos de corrupción".

Según Melero, Bachelet tiene un estatus especial, en virtud del cual no debería inmiscuirse en un asunto de otro Estado.

Diputado PS: "Es completamente improcedente"

El diputado socialista y ex embajador, Marcelo Díaz, también firmante de la carta en apoyo a Lula, replicó que la solicitud de su par UDI es improcedente, pues no se le puede decir a la ex Mandataria qué puede hacer en sus viajes al exterior.

"Es completamente improcedente. No corresponde decirle (a la ex Presidenta Bachelet) qué es lo que puede o no puede hacer y hay, además, una ignorancia en lo que ha planteado el diputado Melero que es supina y es que un ciudadano, y la Presidenta Bachelet es ciudadana hoy, puede hacer las declaraciones que estime pertinentes, sin que sean consideradas intervenciones en los asuntos externos", aclaró.

Esto, explicó Díaz, "porque (Bachelet) no está a cargo de la política exterior, como sí lo está el Presidente (Sebastián) Piñera, quien también, cuando fue ex Presidente, opinó la realidad de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela y nadie le objetó su derecho a expresión".

Fuentes cercanas a Bachelet explicaron que la invitación a la conferencia sobre salud fue recibida hace tiempo e, incluso, la ex Mandataria no tiene contemplada en su agenda una visita a Lula.

Desde La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, llamó a cuidar las relaciones con los países vecinos, especialmente cuando hay casos en los tribunales de Justicia.

Cabe recordar que todos los ex Presidentes de la República deben solicitar este permiso a la Cámara Baja para salir del país hasta seis meses después de dejar el cargo, ante la eventualidad de que puedan enfrentar una acusación constitucional en su contra.