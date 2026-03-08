"8M": Mujeres marcharon bajo el lema "Ni un paso atrás"

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diversos movimientos sociales y feministas se congregaron este domingo en el sector de Plaza Baquedano para marchar bajo el lema "Ni un paso atrás, cien pasos adelante".

La convocatoria es liderada por el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Red de Mujeres Mapuche y la Coordinadora Feminista 8M.

La movilización en la capital comenzó a concentrarse a las 10:00 de la mañana, iniciando su desplazamiento hacia el poniente por la calzada de la Alameda, alrededor de las 11:00 horas.

"Hoy somos cientos de miles de mujeres y disidencias copando las calles de Santiago, manifestándonos en defensa de nuestros derechos, en defensa de la vivienda, por el derecho a la salud, por el trabajo digno, por el reconocimiento de las cuidadoras, por el derecho al aborto legal y por el fin de la violencia hacia las mujeres", señaló la vocera del colectivo 8M, Margarita Peña.

La convocatoria de este año adquiere un fuerte componente político y de resistencia. Según los organizadores, la jornada se replica en más de 40 puntos a nivel nacional, buscando consolidar los derechos adquiridos y exigir nuevas garantías en materia de igualdad y seguridad.

En la jornada también se hizo presente la directiva regional metropolitana de la Democracia Cristiana por verdad y justicia para María Ignacia González, concejala de Villa Alegre desaparecida desde hace nueve meses.

Violencia de género y visibilización de mujeres mapuche

Priscila González, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, remarcó que "hablar de violencia hacia las mujeres siempre es un asunto urgente", advirtiendo que "la violencia hacia las mujeres no ha retrocedido, solamente se ha ido transformando".

"Las mujeres hoy tenemos más conciencia de lo que significa la violencia en nuestras vidas, y tenemos más herramientas para denunciar, pero eso no significa que la violencia haya retrocedido, o no se haya recrudecido", insistió la activista.

A su vez, Diva Millapán, vocera de la Red de Mujeres Mapuche, enfatizó la importancia de ocupar estos espacios públicos para denunciar la violencia estructural que enfrentan.

"Es muy relevante estar participando hoy y en todos los procesos anteriores que hemos estado, porque buscamos la visibilización de las mujeres Mapuche en la demanda y en las propuestas hacia el Estado, y también para que se haga una visibilización en otros organismos, instituciones y también de las compañeras de otras organizaciones de mujeres", expresó la representante a Cooperativa.

Cortes de tránsito en el centro de Santiago

Desde Carabineros, informaron que se implementarán diversos desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago que afectarán la locomoción colectiva y vehículos particulares.

La comisaria Nicole Barrera, de la 32ª Comisaría de Tránsito, precisó que "desde General Velásquez hasta Eliodoro Yáñez se va a mantener interrumpido el tránsito, por lo que es el eje Alameda, manteniendo como desvío principal desde General Velásquez, desde poniente a oriente, hasta por el sector de línea Blanco Encalada y Matta, principalmente para poder ser llegados al sector oriente de la capital".

"En el caso del sector oriente a poniente, van a poder ser transitados por lo que es la línea Salvador y Bellavista y también por lo que es el sector de Santo Domingo. Recordar y obviamente enfatizar respecto del traslado y el uso del transporte público, específicamente Metro, lo cual ayudará principalmente a no generar la congestión de tránsito propiamente tal en las intersecciones del Gran Santiago", detalló.

El Metro de Santiago funcionará de manera normal durante toda la jornada.