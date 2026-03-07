Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Transportes

"8M": Revisa los desvíos y cortes de tránsito en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las principales restricciones se adoptarán en La Alameda y se extenderán desde General Velásquez hasta Eliodoro Yáñez.

 ATON (referencial)

Carabineros llamó a preferir el transporte público y evitar asistir en vehículos particulares.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Carabineros informó que se implementarán diversos desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago, que afectarán la locomoción colectiva y a los vehículos particulares.

La policía uniformada detalló que las restricciones comenzarán a regir desde las 08:00 horas en La Alameda, desde General Velazquez hasta Eliodoro Yáñez, donde se desarrollarán actividades programadas.

Respecto a los desvíos, el transporte público que se dirige desde poniente hacia oriente será encauzados por General Velásquez, continuando por Blanco Encalada y posteriormente por Avenida Matta, con la finalidad de reincorporarse al eje de La Alameda.

Imagen foto_00000001

Los automóviles particulares, en tanto, serán desviados por rutas similares, que implicarán desplazamientos más alejados del eje principal, pero que permitirán mantener el flujo vehicular constante y seguro.

Además, los conductores que ingresen al centro de Santiago desde el sector norte, ya sea por Recoleta o Independencia, serán desviados por Avenida Santo Domingo para que puedan conectar con vías paralelas al Eje Alameda.

La teniente Nicole Barrera de Carabineros, de la Prefectura de Tránsito, reiteró el llamado a los asistentes a preferir el transporte público y evitar acudir al centro de Santiago en vehículos particulares para evitar congestiones y viajes retrasados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada