"8M": Revisa los desvíos y cortes de tránsito en Santiago

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Carabineros informó que se implementarán diversos desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago, que afectarán la locomoción colectiva y a los vehículos particulares.

La policía uniformada detalló que las restricciones comenzarán a regir desde las 08:00 horas en La Alameda, desde General Velazquez hasta Eliodoro Yáñez, donde se desarrollarán actividades programadas.

Respecto a los desvíos, el transporte público que se dirige desde poniente hacia oriente será encauzados por General Velásquez, continuando por Blanco Encalada y posteriormente por Avenida Matta, con la finalidad de reincorporarse al eje de La Alameda.

Los automóviles particulares, en tanto, serán desviados por rutas similares, que implicarán desplazamientos más alejados del eje principal, pero que permitirán mantener el flujo vehicular constante y seguro.

Además, los conductores que ingresen al centro de Santiago desde el sector norte, ya sea por Recoleta o Independencia, serán desviados por Avenida Santo Domingo para que puedan conectar con vías paralelas al Eje Alameda.

La teniente Nicole Barrera de Carabineros, de la Prefectura de Tránsito, reiteró el llamado a los asistentes a preferir el transporte público y evitar acudir al centro de Santiago en vehículos particulares para evitar congestiones y viajes retrasados.