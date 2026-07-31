Marcha feminista llegó hasta La Moneda en contra del proyecto "Escucha su corazón"

Una gran concentración y marcha feminista llegó hasta el Palacio de la Moneda en rechazo al polémico proyecto de ley "Escucha su corazón", impulsado por Republicanos y Libertarios.

La iniciativa obliga a la mujer a escuchar los latidos del feto antes de proceder a abortar por una de las tres causales, lo que ha generado repudio transversal desde el mundo político y experto.

En este contexto, la Coordinadora Feminista 8M convocó a una protesta en distintos puntos del país, incluida la capital, donde la manifestación se congregó primero en Plaza Baquedano y después avanzó hacia Palacio.

"Este es un proyecto muy cruel, ya que la mujer que va a abortar -sea por violación, porque corre riesgo su vida o porque el feto es inviable- ya se encuentra en una situación muy dramática y dolorosa", dijo la vocera de la Coordinadora, Margarita Peña.

"La propuesta de Republicanos y Libertarios viene a aumentar el sufrimiento y el dolor (de la mujer) sin justificación alguna", reprochó.

La marcha finalizó con el despliegue de Carabineros en el sector de Universidad de Chile, por lo que el tránsito comenzó a restablecerse en ese lugar.

Hasta el momento, no se reportan disturbios o hechos de mayor gravedad y tampoco se ha informado de personas detenidas.