Marcha feminista llegó hasta La Moneda en contra del proyecto "Escucha su corazón"
Convocada por la Coordinadora Feminista 8M, se congregó primero en Plaza Baquedano y después avanzó hacia Palacio.
"Este es un proyecto muy cruel (...) viene a aumentar el sufrimiento y el dolor (de la mujer) sin justificación alguna", denunciaron.
La iniciativa, impulsada por Libertarios y Republicanos, obliga a la mujer a escuchar los latidos del feto antes de proceder a abortar por una de las tres causales, lo que ha generado repudio transversal desde el mundo político y experto.