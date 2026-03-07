Más de la mitad de las matrículas de primer año de pregrado en 2025 fueron de mujeres

Más de la mitad de las matrículas de primer año en pregrado corresponden a mujeres; "brecha de género positiva" valorada por la Subsecretaría de Educación Superior, aunque un panorama contrario se registra en las carreras STEM.

En su Informe de Brechas de Género en Educación Superior 2025 -publicado este viernes-, la Subsecretaría cifró que la tasa de cobertura neta alcanzó un 53,1% en mujeres y un 45,5% en los hombres, lo que implica una brecha positiva de 7,6 puntos porcentuales; 0,2 más que en 2024.

Asimismo, las primeras también tienen mayor presencia en otras variables de la educación superior: en la matrícula de primer año de pregrado durante el año 2025, ellas representan el 52,9% del sistema, mientras que los hombres el 47,1%.

Sin embargo, la brecha de género en matrículas de primer año varía según el tipo de institución. Por ejemplo, en universidades y centros de formación técnica favorece a las mujeres, con 12,7 y 11,7 puntos porcentuales, respectivamente; pero, en institutos profesionales, favorece a los hombres (-4,9 puntos).

Mujeres siguen subrepresentadas en carreras STEM

Además, la brecha negativa de género persiste según el área de conocimiento, sobre todo en las carreras STEM, es decir, aquellas correspondientes a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

De acuerdo con el informe, las mujeres están subrepresentadas con una brecha de -56,3 puntos porcentuales en matrículas de primer año del año 2025.

Respecto a nivel de formación, el posgrado cuenta con -37,1 puntos porcentuales de brecha negativa, y el postítulo con -31,2.

En este contexto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó la política "Más Mujeres Científicas", que busca incorporar a más mujeres a través de cupos adicionales: "Es importante que más mujeres estudien carreras STEM y, más importante aún, es continuar con un desarrollo sostenible en Chile", sostuvo.

En la contraparte, las mujeres tienen mayor participación en carreras asociadas a educación (50,3 puntos porcentuales), salud (51,6) y ciencias sociales (42,3).