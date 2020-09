CDE rechazó ataque de Longueira contra consejera a la que llamó "comunista"

El Consejo de Defensa del Estado rechazó, mediante una declaración pública, el ataque de Pablo Longueira a la consejera María Inés Horvitz, a quien en una entrevista con Cooperativa descalificó llamándola "comunista".

Esta mañana en El Diario de Cooperativa, y a propósito de su "regreso" a la política activa, Longueira fue interrogado por el modo en que su procesamiento en el caso SQM complica, como una "mochila", sus posibilidades de influir de manera efectiva.

"No tengo ninguna mochila. No tengo mochila porque no tengo tejado de vidrio. Métetelo en la cabeza. No tengo mochila, compadre", contestó Longueira, notoriamente descontrolado, a la pregunta del periodista Roberto Saa.

"Me da lo mismo que los comunistas... ¿Tú sabes quién es la Horvitz? Es la comunista, penalista que está en el Consejo de Defensa del Estado. Me han perseguido los comunistas, compadre, porque buscan un asesinato de imagen, pero yo no tengo complejos. A otros con eso", agregó el ex candidato presidencial y líder gremialista.

"El Consejo de Defensa del Estado manifiesta su rechazo a las declaraciones vertidas hoy por el señor Pablo Longueira en el contexto de una entrevista otorgada esta mañana a Radio Cooperativa, en que se refirió de forma inapropiada respecto de la Consejera de este Organismo, señora María Inés Horvitz", respondió el organismo, que es querellante en el caso SQM.

"El Consejo de Defensa del Estado interviene judicialmente conforme con las atribuciones y el mandato que le otorga su Ley Orgánica, en defensa y representación de los intereses del Estado. Como Órgano Colegiado adopta sus decisiones con estricto criterio técnico jurídico y apego a sus rigurosos procedimientos internos que, en materia penal, se concretan tras un acabado estudio de los hechos y antecedentes presentes en las investigaciones que sustancia el Ministerio Público", finaliza la nota.

Según detalla el propio CDE en su sitio web, María Inés Horvitz es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, y obtuvo el grado de doctora en derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Junto a los abogados Cristián Riego y Jorge Bofill integró, en 1994 y 1995, la Comisión Técnica que elaboró los proyectos de ley que dieron origen a la Reforma Procesal Penal en nuestro país.

Desde el año 2000 es directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile y co-editora de la revista que publica semestralmente dicho Centro (Revista de Estudios de la Justicia).

Ingresó como abogada del Consejo de Defensa del Estado en 1990 y desde 2006 es abogada Consejera.

Penta y el narcotráfico

El año 2015, en medio del caso Penta, Horvitz tuvo una recordada intervención luego de que el imputado Carlos Alberto Délano afirmara que el holding era "una máquina para dar trabajo y aportar al progreso", y no una "máquina para defraudar al Fisco", como había dicho el entonces fiscal Carlos Gajardo.

"El señor Délano dice que empresas Penta ha dado grandes trabajos al país... Bueno, las organizaciones de tráfico de drogas también crean trabajos, también generan impuestos, empleos y riqueza. ¿No entienden acaso que la legalidad es para todos y que si hay normas que los obligan a seguirlas respecto a su conducta como contribuyentes en un Estado democrático, tienen que seguirlas? ¿Es algo que no se entiende?", dijo entonces la consejera.