Contraloría exige a exalcaldesa Reginato restituir más de $1.100 millones por "perjuicio financiero"

La Contraloría General de la República solicitó que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), junto a otros exfuncionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), restituyan un total de $1.122.359.123 por un presunto perjuicio financiero ocasionado a la entidad.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, la demanda de reparo se basa en un informe emitido en 2024, que detectó pagos de intereses, reajustes y gastos de cobranza derivados del atraso en el pago de cotizaciones previsionales y de salud de trabajadores entre 2020 y 2023.

De acuerdo con la Contraloría, estos montos debieron ser cubiertos con recursos públicos luego de que las cotizaciones fueran utilizadas para otros fines, lo que generó un daño directo al patrimonio de la corporación.

En el documento, el organismo fiscalizador sostiene que el perjuicio se produjo por conductas negligentes de quienes tenían la obligación de enterar oportunamente dichas cotizaciones, incumpliendo los deberes asociados a sus cargos.

Además de Reginato, la demanda incluye a 11 exdirectivos de la CMVM, entre ellos la expresidenta del directorio, Eugenia Garrido, así como exgerentes generales y exjefaturas de las áreas de finanzas y recursos humanos.

La Contraloría solicitó al tribunal que admita la demanda, respaldada por más de 30 comprobantes de egreso y contratos laborales, y que se condene a los involucrados al pago total del monto, bajo el principio de responsabilidad solidaria.

Desde el Concejo Municipal de Viña del Mar, el concejal Alejandro Aguilera (FA) afirmó que este proceso "es una prueba de lo que significó la administración por más de 17 años de la exalcaldesa" mientras que su par Nancy Díaz (FA) sostuvo que los efectos económicos "siguen siendo pagados por los vecinos".

En tanto, el concejal Carlos Williams (Ind) recalcó que será el Juzgado de Cuentas el encargado de determinar eventuales sanciones, tras analizar los antecedentes presentados por la Contraloría y las defensas de los acusados.