Contraloría informa disminución de hasta 20% en emisión de licencias médicas irregulares

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, encabezó -en el Cuartel General de la PDI- el Primer Encuentro de Oficiales de Justicia y Abogados de la Policía De Investigaciones y Carabineros de Chile, instancia en que informó sobre la disminución mensual de hasta 20% en emisión de licencias médicas irregulares en el último tiempo.

Durante su exposición, la contralora valoró el rol que cumple la policía civil en procesos de control administrativo y señaló que "la PDI es la única institución en Chile, de las 2.400 que fiscalizamos, que cuando detecta pérdida patrimonial, lo remite a la Contraloría para iniciar el juicio de cuentas. Solo una. Esto no puede pasar".

La jefa del ente fiscalizador también destacó la importancia de una gestión pública sólida en el escenario actual: "En el contexto de indignación ciudadana, tenemos que hacer buena gestión pública. Son los primeros dos peldaños, los cimientos de nuestro país. El control es uno de los pilares del Estado de Derecho, es la vía a través de la cual se hacen efectivas las limitaciones al poder", aseveró.

La autoridad instó a revisar el cumplimiento de las labores esenciales del Estado y enfatizó en la necesidad de "revisar cómo estamos cumpliendo nuestras labores primarias".

En ese sentido, Dorothy Pérez también subrayó la función que cumple la policía civil en investigaciones vinculadas a licencias médicas: "Quiero agradecer muy sinceramente a la PDI por la información entregada, que permitió a Chile ahorrarse enormes recursos", expresó.

Gracias a dichos antecedentes, la contralora afirmó que "cada mes está bajando entre 12 y 20% la emisión de licencias médicas irregulares".