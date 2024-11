Criterio Dorothy Pérez: Timonel PC acusa "precarización absoluta" del empleo público

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, consideró en El Primer Café de Cooperativa que el polémico pronunciamiento de la nueva contralora, Dorothy Pérez, respecto a la confianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público, está "precarizando" la situación de dichos trabajadores.

Mediante el dictamen, la titular de la Contraloría General de la República (CGR) deshizo el criterio de su antecesor, Jorge Bermúdez, que establecía que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando.

En su primera semana en el cargo, Pérez determinó que la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima -y su posterior reclamación- es competencia de los tribunales de justicia y no del órgano que dirige, llevando a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a convocar a una protesta del sector para este martes.

"Estoy absolutamente de acuerdo con que los gremios de los trabajadores del mundo público reivindiquen y defiendan sus derechos", comentó el líder oficialista en Cooperativa, relevando que "se trata de una medida que pone en jaque la posibilidad de una básica estabilidad laboral, que la tiene todo el mundo".

Carmona advirtió que "el estatuto administrativo planteaba explícitamente que no más del 20% del aparato público debiera ser a contrata o a honorarios, y hoy nos encontramos con que más del 50% de los trabajadores del sector público están en esa condición. Y cuando se amplía el plazo (de renovación) a cinco años y se judicializa, se está atentando contra un elemental derecho de la estabilidad laboral".

"Creo que estamos frente a una nueva presentación de precarización absoluta, de inseguridad desde el punto de vista del trabajo de un sector tan importante para el país como son los trabajadores del sector público, y desde esa mirada, valoramos y respaldamos las iniciativas que tienen los gremios de trabajadores del sector público", remató el timonel.

Exministro Gómez pide legislar sobre confianza legítima

A su turno, el exministro de Justicia José Antonio Gómez (Partido Radical) coincidió con Carmona en cuanto a que "los trabajadores del sector público tienen todo el derecho a buscar formas de estabilizar su funcionamiento, pero creo también que es importante decir que la CGR no es un ente legislador".

"Lo que hizo el contralor antiguo fue generar una frase o una decisión de confianza legítima que no existe en la ley, y cualquiera sea la resolución que toma la Contraloría, eso va a terminar en los tribunales de justicia", de modo que "el tema no es ir a protestar frente a la Contraloría para que cambie el dictamen, porque no tiene lógica. Lo que hay que hacer es pedir que haya una ley que establezca claramente qué es la confianza legítima, y que no sea una interpretación ni de los tribunales, ni de la CGR".

Gómez hizo ver "lo difícil que es echar a un funcionario público cuando no cumple la función" siguiendo la normativa actual, puesto que "hay sumarios que se demoran un tiempo; van a la Contraloría, que generalmente los devuelve y ordena restituir al funcionario y pagarle todas las remuneraciones anteriores".

"No estoy diciendo que haya que despedir a todo el mundo, sino que el sistema de funcionamiento de lo público es muy enredoso, y esta definición es una oportunidad de discutir el tema de fondo", reafirmó.