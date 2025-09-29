Nuevo mando de la PDI mantiene a sus cinco principales oficiales
La policía civil informó que los cambios propuestos para 2026 fueron aprobados por el Presidente de la República.
La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer su alto mando para el año 2026, aprobado por el Presidente de la República, y que mantendrá al director general Eduardo Cerna y los actuales cuatro principales oficiales de su organigrama.
Así, siguen el prefecto general Ricardo Gatica, como subdirector de Administración, Logística e Innovación; la prefecta general Consuelo Peña, como subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria; el prefecto general Hugo Haeger, como subdirector de Investigación, Policial y Criminalística; y el prefecto general, Erwin Cler, como jefe de la Inspectoría General.
La institución agregó que pasan a retiro la prefecta general Maricela Gárate y los prefectos inspectores Christian Sáez, Jorge Aguillón, Cristián Alarcón, Luis Álamos, Ricardo Porcile y Mauricio Vergara.
En tanto, a prefecto general ascendió el prefecto inspector Rodrigo Fuentes, quien será el sexto oficial de la PDI, a cargo de la Subdirección Científica y de Análisis Criminal.