PDI anunció la salida de jefa de Inteligencia Consuelo Peña

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este domingo de la salida de la jefa de Inteligencia, prefecta general Consuelo Peña.

A través de un comunicado, la institución policial informó que la funcionaria pasó "a retiro", en el marco de una reestructuración interna liderada por el director general, Eduardo Cerna.

Desde la PDI, en tanto, destacaron la trayectoria de Peña, valorando los años de servicio prestados en la institución.

Sin embargo, este movimiento no ha estado exento de polémica, ya que se produce en medio de versiones que sugieren posibles presiones por parte del Poder Ejecutivo, generando una serie de críticas y demandas de aclaración desde distintos ámbitos políticos.

Junto con este movimiento, la institución anunció la designación del prefecto general Ricardo Gatica como nuevo subdirector, quien cuenta con experiencia en unidades como crimen organizado, narcotráfico y coordinación estratégica, además de haber cumplido funciones como agregado policial en el extranjero.

En paralelo, se informó una serie de ajustes en otros cargos de la estructura interna: El prefecto general Erwin Clerc asumirá en la Subdirección del Personal y Soporte a las Operaciones, mientras que la prefecta inspectora Catalina Barría fue nombrada como inspectora general.