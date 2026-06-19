Atención, adultos mayores: ¿Cómo postular a una de las 750 becas para aprender sobre IA?
En otra edición de Esa es la idea, Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío Latam, presentó la iniciativa Duplas Tech, que busca capacitar a interesados de 55 años en adelante.
"Queremos mostrar que las generaciones pueden trabajar en conjunto para resolver problemas utilizando esta herramienta", destacó.
El proyecto busca fomentar el diálogo intergeneracional para romper prejuicios sobre la edad y la tecnología en el mundo laboral.