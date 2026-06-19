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Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Atención, adultos mayores: ¿Cómo postular a una de las 750 becas para aprender sobre IA?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En otra edición de Esa es la idea, Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío Latam, presentó la iniciativa Duplas Tech, que busca capacitar a interesados de 55 años en adelante.

"Queremos mostrar que las generaciones pueden trabajar en conjunto para resolver problemas utilizando esta herramienta", destacó.

Atención, adultos mayores: ¿Cómo postular a una de las 750 becas para aprender sobre IA?
 Unsplash (referencial)

El proyecto busca fomentar el diálogo intergeneracional para romper prejuicios sobre la edad y la tecnología en el mundo laboral.

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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío Latam, detalló la apertura de becas de inteligencia artificial para mayores de 55 años, buscando potenciar su empleabilidad y habilidades tecnológicas actuales.

La iniciativa Duplas Tech aborda el "edadismo" o discriminación por edad. "Más del 50 por ciento de las personas declara actitudes edadistas contra los mayores", explicó Gallardo, quien busca derribar el mito de que los seniors son resistentes al cambio tecnológico.

El programa consta de ocho sesiones online gratuitas. En una segunda etapa, los seleccionados formarán duplas con jóvenes de entre 18 y 30 años. Según Gallardo, la meta es que "unamos generaciones para construir soluciones que aporten mucho más valor" al mercado.

Los requisitos son simples: tener más de 55 años y manejo básico de herramientas digitales. Las postulaciones cierran pronto en duplas.desafiolatam.com. El directivo enfatizó: "Es una oportunidad para generar comunidad y romper las barreras de la edad que nos separan".

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