En El Primer Café de Cooperativa, Paula Forttes, presidenta de la Fundación del Adulto Mayor Clotario Blest, aseguró que "la mayoría de las familias aperran y son bastante solidarias con sus viejos, al revés de lo que la gente piensa", y que las que no lo hacen "son las menos". A juicio de la ex directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, "el problema es que a veces no está el Estado, la comunidad o los servicios de calidad". En ese sentido, el ideal es que la sociedad mejore la recepción de los mayores de 60 "cuando tenemos necesidades de cuidado, porque la familia no puede seguir haciéndolo, porque a veces no hay familia".

