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Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Fundación Las Rosas realiza su colecta 2026 para apoyar hogares para personas mayores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Ya disponible a través de canales digitales -en fundacionlasrosas.cl/donaenlinea- está la colecta nacional 2026 de la Fundación Las Rosas, que en el marco del Mes de las Personas Mayores busca consolidar el trabajo en sus hogares, que acogen a personas de la tercera edad.

Además, la colecta contempla tres días de recolección de aportes en las calles de las principales ciudades del país: 16, 17 y 18 de octubre.

Actualmente, Fundación Las Rosas mantiene 28 establecimientos de larga estadía (ELEAM) para adultos mayores, atendiendo a 2.300 residentes entre Coquimbo y Los Lagos.

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