Las historias del cartero más longevo de Chile

Con 83 años de edad y una vitalidad envidiable, David Reyes se mantiene plenamente activo como el cartero en funciones más longevo del país, y contó algunas de sus historias y anécdotas en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

David ingresó a Correos de Chile en febrero de 1963 y sus primeras rutas estuvieron subiendo y bajando las escaleras de los edificios de departamentos de la Villa Olímpica, en Ñuñoa, para luego trasladarse al centro cívico de Santiago, donde desde hace 42 años recorre calle Agustinas y, más recientemente, calle Huérfanos, entregando documentación a instituciones claves como el Banco Central y los tribunales de justicia.

A lo largo de ese camino a pie y en bicicleta, su oficio trascendió la entrega de sobres, convirtiéndose en un punto de encuentro humano con personas que ve diariamente.

Entre sus recuerdos, destaca el apoyo solidario que recibió cuando su hijo, futbolista de la escuela Barrabases, fue invitado a una gira deportiva a Norteamérica y no contaban con los recursos para costear los pasajes aéreos. Ante la preocupación familiar, Reyes le transmitió tranquilidad asegurándole que "la gente sabe; lo que venga por usted igual va, no se preocupe", momento en que los habitantes de su sector comenzaron a convocarlo departamento por departamento para entregarle sobres cerrados con aportes voluntarios. Al abrirlos junto a su hijo, la sorpresa fue mayúscula: "Era tanta plata que nos pagaron el pasaje a los dos; la Villa Olímpica se portó muy bien".

Ese mismo afecto barrial quedó plasmado en un concurrido local de comida de Ñuñoa donde solía almorzar durante sus extensas jornadas de reparto. En medio del comedor repleto de clientes, el dueño del establecimiento interrumpió la atención para dedicarle un homenaje público y anunciar que, desde ese día, su almuerzo correría por cuenta de la casa: "A contar de este momento, le digo a todos ustedes que cuando el caballero que está aquí, don David, nuestro cartero y amigo, pasa todos los días (...) se va a servir dos sándwiches, los que quiera, ¡pero no de pan con queso, sino queso con queso! Y sin costo ninguno".

Pese al paso de los años y la irrupción de servicios de mensajería digital, Reyes descarta tajantemente jubilarse o aceptar un puesto administrativo, porque -afirma- el sedentarismo apaga a las personas.

Su notable vocación, compromiso social y vigencia laboral fueron reconocidos formalmente al ser seleccionado como uno de los galardonados de la iniciativa 100 Líderes Mayores 2026, organizada por la Fundación Conecta Mayor UC, para visibilizar el aporte transformador de las personas mayores en Chile.