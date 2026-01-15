¿Efecto primavera? Más gente se casó durante octubre de 2025

El mes de octubre de 2025 marcó un aumento en el número de matrimonios registrado en el país, con 5.989 registros, que representan 5,8% más que en igual período de 2024, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el reporte, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) tuvieron un crecimiento aún mayor, llegando 1.834, lo cual implica un alza de 19,9% sobre el mismo mes anterior.

Además, el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales muestra nueve de cada 10 acuerdos civiles involucran a parejas de distinto sexo.

Respecto a de las defunciones, en octubre de 2025 hubo registro de 10.725, 4% mayor que la observada en igual mes de 2024, concentrándose -con 43,9%- en el grupo entre 80 y 99 años de edad.

El indicador que tuvo una disminución fue el de nacimientos, porque se anotó un total de 12.071, marcando una caída de 2,1% respecto a octubre de 2024.