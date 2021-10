Alcalde de Colchane: Visita de ministros al norte "cambió para peor" el flujo migratorio

El alcalde de Colchane, Javier García, expresó que la visita de los ministros Rodrigo Delgado y Karla Rubilar a la Región de Tarapacá "cambio para peor" la situación migratoria que se vive en dicha comuna y que los anuncios hechos por el Gobierno ha hecho que el flujo de ciudadanos extranjeros sea mayor y de forma irregular.

La semana pasada los secretarios de Estado dieron a conocer una serie de medidas para asistir a los cientos de migrantes que se encuentran varados en la zona norte tras cruzar la frontera a pie, entre ellos, el levantamiento de albergues en Colchane, Iquique y Huara.

En conversación con Cooperativa, el alcalde de Colchane señaló que esta visita "cambió para peor" la situación migratoria, ya que "lamentablemente todos los anuncios que ha hecho el Gobierno en términos de facilitar el traslado y la instalación de albergues, claramente ha hecho que muchos migrantes que se encontraban el Bolivia o Perú hayan decidido venir a Colchane y, por supuesto, ingresar de manera irregular".

El jefe comunal indicó que este "aumento significativo de ingreso indiscriminado de migrantes" trae más preocupaciones debido al colapso en el servicio de salud, la toma de espacios públicos y la inseguridad. "Cuando los migrantes tienen conocimiento de que hay un refugio por supuesto que acuden a ello y eso hace que sea un incentivo que otros puedan llegar a Colchane", agregó

[En vivo📻] Alcalde de Colchane por inseguridad en la comuna: En una pequeña localidad, que no tiene capacidad de respuesta para recibir a miles de personas, la inseguridad es mucho mayor que en una ciudad; casi el 90% de las casas han sido robadas o saqueadas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 12, 2021

Además, recalcó que "la militarización no tiene sentido en estos momentos porque vemos cómo las tanquetas, el aumento de contingencia militar ha sido nefasto para controlar o impedir el ingreso indiscriminado".

García declaró que "todas las acciones que ha emprendido el Gobierno no han dado resultado", como el Plan Colchane y la militarización que "no han dado resultado" y que, en su opinión, falta "buscar estrategias en conjunto con todos los actores, me refiero a los alcaldes, gobernadores, pero sentarse en una mesa de trabajo".

"Lo que ha hecho el Gobierno en este sentido es fijar acciones desde Santiago y venir a la región a informar lo que se ha determinado, toda vez que han sido medidas que, a mi juicio, son insuficientes para enfrentar un fenómeno tan complejo como este. Lamentablemente las víctimas no solamente son los migrantes, que también necesitan de apoyo estatal, pero también las consecuencias que deja el fenómeno migratorio en una comuna pequeña, no hay un anuncio respecto a cómo mitigar las consecuencias en mejorar la seguridad y servicios básicos", concluyó.