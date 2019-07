Canciller Ribera: Situación de los migrantes venezolanos requiere un diálogo con los demás países

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, sostuvo en conversación con El Diario de Cooperativa que la situación de las personas que abandonan Venezuela "es un tema hemisférico que requiere un diálogo con los demás países" de la región, tras los problemas que vivieron cientos de personas en el paso fronterizo Chacalluta, entre Perú y Chile.

El canciller remarcó que "éste es un problema hemisférico, no es un problema venezolano, porque existe una gran migración de población: en Colombia tenemos 1,3 millones de personas, en Perú hay 770 mil, en Chile 300 mil, podría ser incluso algo más, y en Ecuador 288 mil. El tema es qué hacer frente a una migración que no teníamos prevista".

Ribera explicó que "nuestra prioridad primero es atender a los chilenos que están en Venezuela, que son 15 mil, de los cuales ya hemos traído a alrededor de 500 a 600 personas en vuelos de la Fuerza Aérea. Nuestra segunda prioridad es que los extranjeros que están en Chile obtengan su documentación jurídica y estén regularizando su situación para que puedan trabajar".

El secretario de Estado añadió que "la tercera (prioridad) es procurar que la migración que pueda llegar a Chile sea ordenada, sea regular, sea planificada y, principalmente, que la gente que llegue a Chile no tenga antecedentes penales y tenga prontamente un RUT para poder trabajar y generar sus propios recursos".

"Es indudable que hemos tenido un problema"

Sobre la situación en Chacalluta, el ministro apuntó que "es indudable que hemos tenido un problema, por eso es que el consulado nuestro en Tacna fue reforzado, pasamos de tres o cuatro funcionarios a siete, hemos trabajado sábado y domingo, le hemos dado la atribución para otorgar directamente las visas, sin llegar a Chile, pero si la gente se agolpa en la frontera y quiere ingresar a Chile eso no va a ser ahora ni nunca".

Ribera reiteró que "esto es realmente un tema complejo, muy complejo, es un tema hemisférico que requiere un diálogo con los demás países. Cuando los demás países fijan visas no nos queda a nosotros otra que también hacerlo, porque o si no se nos produce una avalancha hacia el país que no tiene visas".

El secretario de Estado sugirió que "la primera medida para que esto no vuelva a ocurrir es que la gente sepa que no va a ingresar si no hace su tramitación previa, es decir, si nosotros abrimos la puerta y van a agolparse en las fronteras para que ingresen, obviamente que estamos dando una señal que eso es posible".

"Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la tramitación pronta de las visas, pero resguardando que las personas que ingresan no tengan antecedentes penales y viendo que cumplan los demás requisitos", concluyó.