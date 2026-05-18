ONGs critican indicación sobre migrantes: impulsa la "cultura de la delación"

A través de una carta, la Red Clamor Chile cuestionó la indicación del Gobierno que busca que servicios públicos o instituciones previsionales entreguen antecedentes requeridos por la autoridad migratoria en casos de procedimientos legales en marcha; pues -afirman diversas ONG firmantes- se apunta a instalar una "cultura de la delación".

"La indicación que pretende obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes buscan atención o educación nos genera una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿Estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?", cuestionan.

Firmada inicialmente por la Gabriela Herrera, religiosa y secretaria ejecutiva de Red Clamor Chile; Moisés Atisha, obispo de San Marcos de Arica y presidente de Cáritas Chile; Bárbara Etcheberry, directora de Fundación SoyMás; y Pablo Walker, capellán del Servicio Jesuita a Migrantes; la misiva enfatiza que "en nuestros barrios y escuelas conviven personas sin antecedentes delictuales que han demostrado arraigo, voluntad de insertarse y trabajar, pero que han incumplido normas administrativas a menudo inalcanzables debido a la crisis en sus países de origen o a una gestión migratoria interna deficiente que les ha dejado en situación irregular".

"Impulsar una 'cultura de la delación' en servicios básicos de salud no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, como ha reconocido la propia ministra de Salud; sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social. Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro", agrega el texto.

Según dicen, se entiende que "el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria. Pero existe una diferencia entre regular y deshumanizar. Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país".

"La dignidad humana no puede estar condicionada a un documento vigente. Pedimos a las autoridades reconsiderar estas medidas buscando caminos de orden que no sacrifiquen ese principio, protegiendo especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva", remata el texto, también suscrito por José Yuraszeck, capellán general del Hogar de Cristo; Eliana Santibáñez, presidenta de la Comisión Justicia y Paz; el directorio de ComunidadMujer; la Fundación Mujer Levántate, World Vision Chile, Fundación Amparos y Fundación Crecer, entre otros.