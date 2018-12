"Le pido respeto": Tensa comparecencia de Ampuero en el Congreso

No exenta de tensiones fue la comparecencia al Congreso, este martes, del canciller Roberto Ampuero, a objeto de explicar la decisión del Gobierno de no sumarse al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, suscrito por más de 150 países.

El ministro concurrió durante esta jornada a las comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y fue especialmente en la primera donde el intercambio con los parlamentarios opositores subió de tono y se produjo, derechamente, un "encontrón" con el presidente de la instancia, Ricardo Lagos Weber.

Ampuero estaba siendo interrumpido por los senadores de oposición y, ante esto, se preguntó si el Gobierno anterior les había consultado sobre la materia hace 18 meses, cuando se inició el trabajo en torno al Pacto.

En ese momento Lagos Weber llamó a sus colegas a formular sus propias interrogantes y no responder las "preguntas retóricas" de Ampuero.

"Bajemos la ansiedad, no interrumpamos y haga preguntas... Son preguntas retóricas, que habrá que responder después", dijo Lagos Weber, y sus palabras fueron interpretadas por el ministro como un ataque.

"Usted vuelve a calificar con epítetos mi planteamiento. Soy canciller de la República y le pido respeto. Le pido respeto a usted, presidente de la Comisión", dijo el escritor.

Canciller Ampuero ante Comisión de https://t.co/LDodAFBrVE.: “Chile no suscribe al pacto porque está en contradicción con la práctica migratoria chilena”https://t.co/QCzUz8BnIM pic.twitter.com/nuXHkjylJq — SenadoChile (@Senado_Chile) 11 de diciembre de 2018

"No tiremos los temas para otro lado"

Respondió Lagos Weber: "Canciller, aquí tenemos muchos testigos. Yo he tratado, le he señalado al senador (José Miguel) Insulza en dos oportunidades, e interrumpí al senador (Jorge) Pizarro porque lo interrumpió a usted. Entonces, yo no le he faltado el respeto".

"No cambiemos las cosas ni tiremos los temas para otro lado. Les he pedido a los senadores que no lo interrumpan, y usted puede continuar con su palabra. Le quiero advertir, sí, que le quedan cuatro minutos, porque el senador Moreira a las 14:30 va a dejar sin efecto la sesión", sentenció el militante PPD, que calificó abiertamente como "malas" las explicaciones del ministro.

“Acá se está jugando con la política exterior de nuestro país por temas de política interna. Las explicaciones que se han dado no son suficientes.” #PactoMigratorioONU pic.twitter.com/g2lfSPYDAI — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) 12 de diciembre de 2018

Reconvención con "cariño humano"

En la misma sesión, el aludido Iván Moreira encaró a Lagos Weber por haber considerado, en otra intervención pública, la decisión de La Moneda como "fascista".

"Yo no entiendo que si usted piensa que nosotros somos fascistas, usted esté sentado conmigo, me salude cordialmente, me golpee (el hombro), yo le golpee a usted, porque yo le tengo cariño, humanamente. Entonces no me trate de fascista", dijo Moreira.

"Pienso distinto a usted, pero yo no voy a decir el día de mañana que usted es terrorista por una determinada cosa. Entonces yo también, así como usted nos exige respeto a nosotros, y yo nunca le he faltado el respeto a usted... Usted también; no nos falte el respeto a nosotros", dijo Moreira.