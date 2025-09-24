Migración: Vallejo llamó a debatir en el marco de la "legislación vigente"

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamó a debatir sobre la regularización de migrantes dentro de la "legislación vigente", en medio de la polémica por las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, sobre la falta de mano de obra.

Aunque Walker reformuló sus planteamientos apuntando a una posible "formalización laboral", los candidatos presidenciales de oposición han manifestado su rechazo a cualquier opción.

Vallejo sostuvo que "esto es una solicitud que se ha levantado de la Sociedad Nacional de Agricultura, es algo que siempre se tiene que estudiar porque es un tema complejo, ellos señalan que falta mano de obra y hay otros que dicen que chilenos y chilenas sí quisieran trabajar en ese rubro dependiendo de las condiciones laborales".

"Es un debate que ha sido siempre muy complejo, pero lo importante es que la evaluación que se tiene que hacer tiene que ajustarse a nuestra ley y que la ley se cumpla, porque ha costado mucho generar consenso y avance en materia de política migratoria. La política migratoria no ha sido fácil y por lo tanto la legislación vigente es la que se tiene que respetar, atendiendo obviamente a los distintos desafíos que atraviesa nuestro país", agregó.

Por su parte, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, planteó que "lo importante es hacerse cargo de una realidad que existe y es la cantidad de migrantes que hay en Chile. Yo he escuchado propuestas de cerrar fronteras, que está bien, pero eso no soluciona el problema que hoy día hay".

"Nosotros lo que vamos a hacer es lo que ya se está haciendo, hay un proceso de empadronamiento en el país desde el 2023 en curso", adelantó.

Desde el Partido Republicano, el candidato José Antonio Kast reiteró que "nosotros no vamos a abrir ninguna ventana a la migración irregular, hay visas laborales y uno puede, acreditando que el empleador va a pagar el gasto de venida, de salida y todo lo que se requiere, y eso ha existido siempre".