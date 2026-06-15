Migraciones denunció posible tráfico de menores haitianos ante Fiscalía

El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte este lunes por un eventual delito de tráfico de menores, relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

La acción judicial incluye seis documentos con antecedentes recopilados en fiscalizaciones realizadas en conjunto por Migraciones, la Contraloría y la PDI, con el fin de esclarecer la existencia de una eventual red de tráfico ilícito de menores haitianos.

Durante las mentadas diligencias, el personal detectó que al menos 12 adultos -tanto extranjeros como chilenos- ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.

El comunicado de Migraciones subraya que "los antecedentes recopilados permitieron establecer que los adultos acompañantes no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores que ingresaban al territorio nacional" y preliminarmente, se estima también que estas personas no estaban autorizadas legalmente para trasladar a estos menores.

"De acuerdo con la denuncia, esta situación podría representar una grave vulneración de los derechos de los menores involucrados y afectar directamente el principio del interés superior del niño", remarca el escrito.

Con todo, la repartición prevé que los antecedentes en cuestión podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, por lo que la denuncia no solo apunta a los acompañantes, sino que también a "posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona que haya participado en los hechos investigados".

Al cierre del documento presentado a la Fiscalía, Migraciones solicita realizar "todas las diligencias investigativas que resulten necesarias para determinar la existencia de eventuales delitos y establecer las responsabilidades correspondientes", añade la declaración.

El propio Presidente José Antonio Kast reaccionó durante esta tarde a la denuncia firmada por el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, calificando los hechos indagados como "gravísimos" en su cuenta de X.

"Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan", agrega la publicación del Mandatario.