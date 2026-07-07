PDI detectó a 26 trabajadores extranjeros irregulares en empresa minera de Pozo Almonte

Detectives del Departamento de Migraciones, Policía Internacional y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI detectaron a 26 trabajadores extranjeros con situación irregular desempeñando labores para la empresa minera Naxos, en la comuna de Pozo Almonte (Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá).

La subprefecta Eliana Ramos, jefa de la mencionada Brigada, explicó que la fiscalización buscó "detectar o descartar algún eventual delito de trata de personas con fines de trabajo forzado"; y de un total de 30 trabajadores interrogados, "se estableció que 26 correspondían a ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requerimientos para poder ejercer labores remuneradas en nuestro país".

Cada uno de éstos fue llevado hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones para realizar el proceso administrativo correspondiente.