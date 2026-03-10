Policías fiscalizaron a migrantes en la "Pequeña Caracas" de Estación Central

Un total de 80 funcionarios de Carabineros y la PDI desplegaron este martes un amplio operativo de fiscalización de personas extranjeras en el sector conocido como la "Pequeña Caracas", en la comuna de Estación Central.

Los controles realizados en Toro Mazote con la Alameda culminaron con varias personas trasladadas hasta un cuartel policial, pero no en calidad de detenidas, sino que como infractoras de la Ley de Migración al no contar con la documentación correspondiente.

"Fueron trasladados para el control que nosotros hacemos, y posteriores tramitaciones ante la autoridad administrativa, que tiene que tomar una resolución respecto de ellos. En el intertanto, la PDI mantiene un control frecuente con firma mensual, de acuerdo con cada infracción", explicó el subprefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Metropolitana de Migraciones y Policía Internacional.