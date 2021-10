Por crisis migratoria: Ossa emplazó a "condenar con la fuerza que merece el régimen de Maduro"

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, emplazó al mundo político a condenar "con fuerza" a la "dictadura" de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como una forma de combatir el fenómeno de migración irregular que se vive en el norte de Chile.

"Ayudaría mucho a frenar este fenómeno que la clase política condene con la fuerza que merece el régimen de Maduro, que es una dictadura que persigue a sus ciudadanos", instó el secretario de Estado en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Según Ossa, "contribuiría mucho que la clase política ayudara a que los venezolanos no se vean obligados y forzados a escapar de su propio país por las condiciones en que viven".

"Hay que empatizar con el dolor y entender que la migración irregular es algo que tiene que terminar y para eso hay una nueva ley", apuntó, a la vez que instó a "no sólo ver un aspecto relevante como los derechos humanos, sino también ser firmes en condenar las bandas de tráfico de personas".

"MAYORÍA SIMPLE PARA BLOQUEAR"

Por otra parte, criticó al Congreso por presuntamente utilizar la mayoría simple para bloquear al Ejecutivo, dado que la admisibilidad de los vetos presidenciales a proyectos de ley requiere ese quórum.

"Creo que ha nacido una práctica que es muy nociva que consiste en usar la admisibilidad del veto como una forma de rechazo. Se hace porque la admisibilidad se resuelve por una mayoría simple", cuestionó Ossa.

"Veo aquí que se usa una mayoría simple para bloquear", acusó, reprochando que "ha faltado apego a la Constitución en algunos casos de rechazos".

Fustigó que esa actuación de los parlamentarios "modifica la naturaleza de los vetos", no obstante, le restó importancia a esas derrotas en votaciones: "Me quedo con la tranquilidad de que no han sido con los quórums que en verdad contempla la Constitución para rechazar un veto", expresó.

Sobre esta figura, el titular de la Segpres opinó "que tiene que seguir existiendo el veto presidencial" en la nueva Constitución que debe elaborar la Convención Constitucional. "Tal vez modificar el quórum de la insistencia que podrán ser 3/5, no lo sé, pero creo que la institución debe existir, los altos quórums son relevantes para la democracia", enfatizó.