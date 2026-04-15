Sorprendieron a 14 bolivianos saliendo de Chile por un paso no habilitado

Catorce bolivianos fueron interceptados por personal del Ejército en las cercanías del paso fronterizo de Colchane, cuando intentaban salir de Chile por un paso no habilitado.

El procedimiento se originó tras la detección del grupo mediante cámaras del sistema de vigilancia fronteriza, lo que permitió el despliegue de efectivos con medios terrestres hasta un sector cercano al bofedal de Colchane, donde se concretó la fiscalización.

Durante la revisión de sus pertenencias, en un primer momento se informó del hallazgo de una sustancia sospechosa; sin embargo, tras un análisis realizado por Carabineros, se descartó la presencia de droga, confirmándose que solo portaban hojas de coca.

Tras las diligencias administrativas correspondientes, las 14 personas fueron reconducidas hacia Bolivia.