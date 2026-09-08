Lanzan la campaña que reconoce a los "héroes anónimos" de Chile

Hasta el 16 de octubre se extenderá el proceso de postulaciones de la nueva edición de "Nuevos Héroes", iniciativa que cumple 17 años este 2026 y reconoce y visibiliza a personas que, a través de distintas acciones y proyectos, contribuyen al bienestar de sus comunidades.

Quienes sean propuestos -a través de la web nuevosheroes.cl- serán evaluados por un jurado integrado por autoridades, líderes de opinión y ganadores de ediciones anteriores.

La iniciativa de Caja Los Héroes tiene alcance nacional y considera cinco finalistas por cada zona: de Arica y Parinacota a Coquimbo; Valparaíso; Metropolitana; de O'Higgins a Biobío; y de La Araucanía a Magallanes.