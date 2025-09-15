Los nacimientos y matrimonios cayeron durante junio pasado

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostraron que en junio pasado se registró un total de 11.853 nacimientos - 51,1% de hombres y 48,9% mujeres-, lo que implica una caída de 4,8%, respecto de igual mes de 2024.

"De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos de junio fue en el grupo de 30 a 34 años, con el 29% del total (3.438 nacidos vivos), seguido del grupo de madres de 25 a 29 años, con el 24,7% (2.929 nacidos vivos)", agregó el organismo.

También durante junio cayó la cifra de matrimonios, que llegó a 3.248 en todo el país, 4% menos que en el mismo período del año anterior.

En contraste, sí aumentaron las cifras de defunciones y acuerdos de unión civil (AUC).

Durante junio de 2025 se registraron 11.673 fallecimientos, de los cuales 6.085 fueron hombres (52,1%), y 5.588 mujeres (47,9%); consolidando 3,4% más a 12 meses; y con una mayor cantidad de decesos en el grupo de edad de 80 a 99 años, con 43,8% del total.

En tanto, los AUC ascendieron a 1.591, "cifra que implicó un alza interanual de 17,7%. La gran mayoría de los acuerdos (88,6%) fueron entre parejas de distinto sexo".