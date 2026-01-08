Registro Civil revela los nombres más inscritos en Chile durante 2025

El Registro Civil dio a conocer la lista de los nombres más inscritos en Chile durante 2025, un ranking que vuelve a reflejar las principales tendencias al momento de inscribir a recién nacidos.

Según informó la institución, los nombres más inscritos del año fueron Emma y Mateo. En el caso de las niñas, Emma encabezó las preferencias por cuarto año consecutivo, con 1.999 inscripciones, mientras que Mateo se mantuvo como el nombre más elegido en niños por noveno año seguido, con 2.323 registros a nivel nacional.

El listado no presenta grandes cambios respecto de 2024, ya que en los nombres masculinos, la principal variación fue el ingreso de Facundo al quinto lugar, desplazando a Gaspar. En tanto, entre las niñas se repiten nombres que se mantienen en el top desde 2023, como Emilia, Sofía, Isabella y Julieta.

Desde el Registro Civil indicaron que las cifras muestran una continuidad en las preferencias de las familias, con leves variaciones dentro del ranking general.

Los 10 nombres más inscritos en Chile en 2025

Niñas

Emma (1.999)

Emilia (1.828)

Sofía (1.712)

Isabella (1.712)

Julieta (1.596)

Aurora (1.461)

Mía (1.313)

Isidora (1.117)

Trinidad (1.129)

Amanda (971)

Niños