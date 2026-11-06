Un surfista, un profesor rural y una peluquera entre los nuevos "héroes" de Chile
El 1 de diciembre será la final del concurso Nuevos Héroes 2026.
El 1 de diciembre será la final del concurso Nuevos Héroes 2026.
Cerca de 1.500 postulaciones desde todo el país recibió el jurado de la premiación Nuevos Héroes 2026, que ya seleccionó a los cinco finalistas, uno por cada zona geográfica en que se divide la convocatoria: Norte, Quinta, Metropolitana, Centro Sur y Austral.
La organización destacó que se trata de "cinco personas que, desde distintas realidades y a través de acciones cotidianas, demuestran que no se necesitan grandes recursos para generar cambios extraordinarios en la vida de los demás".
Los finalistas son:
Los cinco finalistas serán reconocidos en el 1 de diciembre, en la ceremonia que además coronará al ganador de Nuevos Héroes 2026.