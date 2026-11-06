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Tópicos: País | Población

Un surfista, un profesor rural y una peluquera entre los nuevos "héroes" de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El 1 de diciembre será la final del concurso Nuevos Héroes 2026.

Un surfista, un profesor rural y una peluquera entre los nuevos
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Cerca de 1.500 postulaciones desde todo el país recibió el jurado de la premiación Nuevos Héroes 2026, que ya seleccionó a los cinco finalistas, uno por cada zona geográfica en que se divide la convocatoria: Norte, Quinta, Metropolitana, Centro Sur y Austral.

La organización destacó que se trata de "cinco personas que, desde distintas realidades y a través de acciones cotidianas, demuestran que no se necesitan grandes recursos para generar cambios extraordinarios en la vida de los demás".

Los finalistas son:

  • Patricio Ortiz, de Arica, surfista desde hace más de 20 años e impulsor de Arica Unidos por el Mar, organización que moviliza a cientos de voluntarios para limpiar playas y ríos, proteger el ecosistema marino y generar conciencia ambiental
  • Patricio Vilches, de Cabildo y conocido como el "Profe Solito", pues es el único docente de la Escuela Rural El Guayacán y con innovadores proyectos educativos, como el que impulsa una pequeña empresa escolar de cosmética elaborada con leche de cabra. Además, fue en 2024 ganador del Global Teacher Prize Chile
  • Pablo Pizarro, de San Bernardo, ingeniero de software y fundador de Fundación Soy Puente, con la que recupera computadores en desuso y los transforma en laboratorios digitales gratuitos para comunidades aisladas, como Visviri, Puerto Edén y Chaitén
  • Jorge Vargas, de Pitrufquén, dueño de un taller de relojería y que hace años repara gratuitamente los anteojos de personas que no podían costear unos nuevos, especialmente adultos mayores
  • Rosa Oyarzún, de Punta Arenas, peluquera que recorre hospitales y hogares de Punta Arenas ofreciendo cortes de pelo y arreglos de barba gratuitos a pacientes postrados, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad; y además enseñando su oficio sin cobrar a quienes desean aprender

Los cinco finalistas serán reconocidos en el 1 de diciembre, en la ceremonia que además coronará al ganador de Nuevos Héroes 2026.

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