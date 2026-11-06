Un surfista, un profesor rural y una peluquera entre los nuevos "héroes" de Chile

Cerca de 1.500 postulaciones desde todo el país recibió el jurado de la premiación Nuevos Héroes 2026, que ya seleccionó a los cinco finalistas, uno por cada zona geográfica en que se divide la convocatoria: Norte, Quinta, Metropolitana, Centro Sur y Austral.

La organización destacó que se trata de "cinco personas que, desde distintas realidades y a través de acciones cotidianas, demuestran que no se necesitan grandes recursos para generar cambios extraordinarios en la vida de los demás".

Los finalistas son:

Patricio Ortiz , de Arica, surfista desde hace más de 20 años e impulsor de Arica Unidos por el Mar, organización que moviliza a cientos de voluntarios para limpiar playas y ríos, proteger el ecosistema marino y generar conciencia ambiental

, de Arica, surfista desde hace más de 20 años e impulsor de Arica Unidos por el Mar, organización que moviliza a cientos de voluntarios para limpiar playas y ríos, proteger el ecosistema marino y generar conciencia ambiental Patricio Vilches , de Cabildo y conocido como el "Profe Solito", pues es el único docente de la Escuela Rural El Guayacán y con innovadores proyectos educativos, como el que impulsa una pequeña empresa escolar de cosmética elaborada con leche de cabra. Además, fue en 2024 ganador del Global Teacher Prize Chile

, de Cabildo y conocido como el "Profe Solito", pues es el único docente de la Escuela Rural El Guayacán y con innovadores proyectos educativos, como el que impulsa una pequeña empresa escolar de cosmética elaborada con leche de cabra. Además, fue en 2024 ganador del Global Teacher Prize Chile Pablo Pizarro , de San Bernardo, ingeniero de software y fundador de Fundación Soy Puente, con la que recupera computadores en desuso y los transforma en laboratorios digitales gratuitos para comunidades aisladas, como Visviri, Puerto Edén y Chaitén

, de San Bernardo, ingeniero de software y fundador de Fundación Soy Puente, con la que recupera computadores en desuso y los transforma en laboratorios digitales gratuitos para comunidades aisladas, como Visviri, Puerto Edén y Chaitén Jorge Vargas , de Pitrufquén, dueño de un taller de relojería y que hace años repara gratuitamente los anteojos de personas que no podían costear unos nuevos, especialmente adultos mayores

, de Pitrufquén, dueño de un taller de relojería y que hace años repara gratuitamente los anteojos de personas que no podían costear unos nuevos, especialmente adultos mayores Rosa Oyarzún, de Punta Arenas, peluquera que recorre hospitales y hogares de Punta Arenas ofreciendo cortes de pelo y arreglos de barba gratuitos a pacientes postrados, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad; y además enseñando su oficio sin cobrar a quienes desean aprender

Los cinco finalistas serán reconocidos en el 1 de diciembre, en la ceremonia que además coronará al ganador de Nuevos Héroes 2026.