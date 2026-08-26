Accidentes de trayecto en scooter subieron 36,9% durante el primer semestre

Un alza sostenida continúan registrando los accidentes de trayecto a bordo de scooters en el país, según datos revelados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Entre enero y junio de 2026 se reportaron 501 incidentes en el trayecto directo de ida o regreso entre el hogar y el lugar de trabajo, lo que representa un incremento del 36,9% respecto a los 366 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

En promedio, ocurren más de dos siniestros diarios vinculados a este medio de transporte.

A nivel territorial, la comuna de Las Condes lideró la concentración de casos a nivel nacional con 69 registros (18,8%), seguida por La Florida (13,0%), Santiago (10,6%), Providencia (9,0%) y Ñuñoa (5,2%).

En cuanto al horario, el bloque de la mañana (07:00 a 11:59) concentró el 57,9% de los eventos.

Los accidentes viales vinculados al uso de scooters eléctricos registraron un aumento de 36,9% en viajes de trayecto durante 2026. (FOTO: ATON)

Mujeres y jóvenes lideran el incremento de accidentabilidad

Aunque los hombres concentran el 56,2% de los casos, las mujeres registraron el aumento más pronunciado durante la primera mitad del año, con una alza del 52,1% en comparación al mismo periodo de 2025.

Respecto a los tramos de edad, los jóvenes de 18 a 30 años pasaron a encabezar la lista con el 40,6% del total de eventos (tras crecer un 51,5%), seguidos por el grupo de 31 a 40 años con un 39,0%.

Frente a esta situación, la mutualidad realizó un encuentro en el Centro ACHS Las Condes junto a autoridades y especialistas para analizar los factores de riesgo y promover medidas de prevención.

Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), advirtió que "hay mayor temeridad y una baja percepción de riesgo asociado al uso de scooters, lo que explica en parte estas cifras del primer semestre".

"Es preocupante que los siniestros viales vayan al alza, por lo que es fundamental el uso de elementos de seguridad. El usuario siempre debe andar con casco, debe ser mayor de 18 años y tiene que transitar respetando las normas de tránsito al igual que cualquier medio de transporte. Hay un muy bajo conocimiento de las leyes de tránsito", señaló.

Datos de la ACHS y Conaset revelan más de 500 episodios de caídas, colisiones y atropellos en la Región Metropolitana. (FOTO: ATON)

Respecto a los peligros a los que se exponen usuarios y terceros, Escobar advirtió que "circulan en sentido contrario al tránsito, circulan sobre las veredas, además se trasladan muchos niños con sus padres y eso lo encontramos tremendamente peligroso, y sin embargo no hay una reflexión al respecto".

"La fiscalización existe, nunca es suficiente, pero lo más importante acá es generar de alguna manera un sentido de percepción de riesgo, cosa que los padres, que de alguna manera pudieran regular esto, controlen el acceso a este modo de transporte y el uso de los elementos de seguridad como se denominan: los cascos, guantes, etcétera, que brillan por su ausencia", puntualizó el representante de Conaset.

Por su parte, Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la ACHS, valoró el uso de los datos estadísticos para la adopción de medidas: "Los datos del primer semestre de 2026 muestran con claridad dónde ocurren los siniestros, a qué hora y qué perfil de trabajador está más expuesto. Esa información es un activo público que permite focalizar intervenciones, diseñar políticas de movilidad más seguras y anticipar tendencias".

Las comunas de Las Condes, La Florida, Santiago y Providencia concentran la mayor cantidad de eventos. (FOTO: ATON)

Cobertura del seguro laboral

En cuanto a la protección de los afectados, Lilian Padilla, subgerente de Prevención de la ACHS, recordó que "es clave que los trabajadores sepan que ante un evento de este tipo, en los trayectos directos entre el hogar y el lugar de trabajo, el seguro laboral los protege y, por lo tanto, pueden acudir a su mutualidad para ser atendidos sin costos".

"Un desplazamiento seguro en scooter es fundamental respetar el límite de velocidad de 25 km/h, transitar por ciclovías o por la derecha de la calzada en el sentido del tránsito y reducir la velocidad al mínimo en cruces peatonales. Asimismo, es vital evitar distractores como celulares o audífonos, señalizar con anticipación cualquier maniobra y portar siempre elementos de protección como casco certificado, luces, reflectantes y frenos en buen estado", agregó.

Principales lesiones

Desde el ámbito clínico, los registros del Hospital del Trabajador ACHSS Salud muestran que las caídas e impactos se concentran en contusiones y lesiones en rodillas, manos, muñecas, codos, hombros y caderas.

"En nuestras salas de urgencia vemos que las caídas en scooter generan desde contusiones simples hasta traumas complejos que involucran en ocasiones cirugía y meses de rehabilitación física. Al no contar con una adecuada protección, zonas como rodillas, muñecas, codos y hombros absorben de manera directa el impacto. Por eso insistimos en la consulta temprana: desestimar un dolor inicial tras un accidente de trayecto puede derivar en secuelas articulares y periodos de reposo prolongados", indicó Juan Manuel Breyer, traumatólogo del centro asistencial.