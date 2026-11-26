Una joven de 19 años murió al ser atropellada en la Ruta 160 por un bus de la empresa Pullman Tur que iba desde San Pedro de la Paz hacia Coronel, en la Región del Biobío.

El conductor fue detenido: "Se trata de un hombre de 55 años, que no mantiene antecedentes penales y que manejaba con su licencia de conductor y la totalidad de la documentación del móvil al día. Sometido a prueba respiratoria, no arrojó presencia de alcohol en la sangre", señaló el capitán de Carabineros Felipe Mardones.

"La causa basal del accidente es materia de investigación por parte del personal especializado del equipo SIAT, que luego de los peritajes, levantamiento de cámaras y toma de declaraciones, emitirá su pronunciamiento técnico de los hechos", añadió el oficial.

De momento, el conductor de la máquina quedó libre, pero apercibido a la espera de citación.