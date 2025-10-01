Bus con 43 pasajeros chocó con auto en Ñiquén: 12 heridos

Un bus de la empresa Buses Ivergrama, que cubría la ruta desde Santiago con destino final a Cañete con 43 pasajeros, sufrió un grave accidente esta mañana de miércoles a la altura del kilómetro 360 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Ñiquén, en la Región de Ñuble, donde colisionó con un automóvil.

El impacto dejó un saldo de 12 personas heridas: 10 pasajeros fueron trasladados por el SAMU hasta el Hospital de San Carlos, sumándose a otras dos personas que previamente habían sido derivadas por presentar lesiones de carácter leve y menos grave. Además, equipos de Bomberos debieron trabajar intensamente en el rescate de un auxiliar de la máquina que quedó atrapado en el bus.