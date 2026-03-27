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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Bus RED arrasó paradero en Ñuñoa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El accidente se registró en la esquina de Avenida Vicuña Mackenna con calle Almirante Grau, donde hay desvíos de tránsito.

Bus RED arrasó paradero en Ñuñoa
 Cedido

Bomberos de Ñuñoa y Carabineros trabajan en el sitio del suceso.

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Un impactante accidente de tránsito se registró en la comuna de Ñuñoa, donde un bus del sistema RED arrasó con un paradero, quedando de momento cuatro personas lesionadas.

El hecho ocurrió en la esquina de la Avenida Vicuña Mackenna con la calle Almirante Grau, donde personal de Bomberos y Carabineros ya se encuentran trabajando.

El tránsito fue alterado en el lugar. Según Transporte Informa, el tránsito de Vicuña Mackenna en dirección sur se desvía por Santa Isabel al oriente; mientras que en dirección norte se desvía a Irarrázaval en dirección oriente-poniente.

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