Carabinero de franco derribó poste en Vitacura

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la rotonda Irene Frei, en la comuna de Vitacura, donde un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco perdió el control de su vehículo personal.

Producto del impacto, el automóvil derribó un poste de alumbrado público y dejó una serie de cables tendidos sobre la calzada.

La situación obligó a personal municipal a implementar un desvío obligatorio de tránsito desde Manquehue Norte y Avenida Vitacura hacia Juan XXIII, generando alta congestión vehicular a primera hora de la mañana.

El funcionario policial fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones, que -preliminarmente- fueron diagnosticadas de carácter leve.

Carabineros investiga las causas y circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del móvil.